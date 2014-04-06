Опубликовано видео, как активисты Евромайдана в Харькове идут по "коридору позора"

19:46, 06 апреля 2014
Политика
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В сети Интернет появилось видео, как милиция старается защитить активистов Евромайдана от сепаратистов.

Активистов ведут сквозь сепаратистов / Facebook/Владимир Чистилин

Сепаратисты в Харькове заставили "боевиков Правого сектора" практически ползти по "коридору позора".

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Более полутора часа милиционеры выводили активистов Евромайдана от театра им Шевченка по переулку Классическому к улице Клочковской. Антимайдановцы требовали самосуда, и пробиваясь через кордон милиции, пытались бить евромайдановцев.

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