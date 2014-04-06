Опубликовано видео, как активисты Евромайдана в Харькове идут по "коридору позора"

В сети Интернет появилось видео, как милиция старается защитить активистов Евромайдана от сепаратистов.

Сепаратисты в Харькове заставили "боевиков Правого сектора" практически ползти по "коридору позора". Читайте такжеВ Харькове активистов Евромайдана спасли от сепаратистов, у нескольких разбиты лица Более полутора часа милиционеры выводили активистов Евромайдана от театра им Шевченка по переулку Классическому к улице Клочковской. Антимайдановцы требовали самосуда, и пробиваясь через кордон милиции, пытались бить евромайдановцев. Видео Wish Maker

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter