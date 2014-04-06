Опубликовано видео, как активисты Евромайдана в Харькове идут по "коридору позора"
19:46, 06 апреля 2014Политика
1 0
В сети Интернет появилось видео, как милиция старается защитить активистов Евромайдана от сепаратистов.
Активистов ведут сквозь сепаратистов / Facebook/Владимир Чистилин
Сепаратисты в Харькове заставили "боевиков Правого сектора" практически ползти по "коридору позора".
Читайте такжеВ Харькове активистов Евромайдана спасли от сепаратистов, у нескольких разбиты лица
Более полутора часа милиционеры выводили активистов Евромайдана от театра им Шевченка по переулку Классическому к улице Клочковской. Антимайдановцы требовали самосуда, и пробиваясь через кордон милиции, пытались бить евромайдановцев.
Видео Wish Maker
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter