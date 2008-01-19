В Севастополе прошел Большой совет Украинского реестрового казачества

В Севастополе по случаю Крещения и к Дню Соборности Украины состоялся Большойсовет Украинского реестрового казачества.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня представители Украинского реестрового казачества со всех регионов Украины вместе с представителями горгосадминистрации и горсовета, командования ВМС Украины положили венки и цветы к Мемориалу защитникам Севастополя в 1941-1942 годах.

Гетман Украинского реестрового казачества Анатолий ШЕВЧЕНКО на митинге после возложения цветов, в частности, отметил, что „так случилось, что уже несколько последних лет Украинское реестровое казачество 19 января собирается в Севастополе”. Он также сообщил, что завтра казаки, в соответствии с заключенным ранее соглашением о сотрудничестве между казачеством и украинским флотом, будут встречаться с военными моряками, выступать с лекциями, вручать рождественские подарки, в частности, компьютеры, телевизоры, книги и тому подобное.

Кроме того, сообщил он, „в Свято-Владимирском соборе казаки будут принимать присягу перед Господом”. По его словам, „это первая присяга в стране, наверное, и в мире, когда военные люди принимают такую присягу”. А.ШЕВЧЕНКО добавил, что сегодня „казаки приняли крещение в Черном море”.

Первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации, генерал Украинского реестрового казачества Владимир КАЗАРИН на митинге отметил: „Мы радуемся, что казачество проводит свои мероприятия на священной земле Севастополя, потому что эта земля помнит имена великих украинских гетманов, великих казаков, эта земля помнит боевое братство воинов России и Украины”.

Заместитель председателя Севастопольского городского совета Петр КУДРЯШОВ от имени горсовета и жителей города поздравил участников Великой рады. По его словам, „уже стало доброй традицией, что Великая казацкая рада УРК проводится в Севастополе, на праздник Крещения, и очень важно, - что в канун очень знаменательной и важной даты для Украины - Дня Соборности”.

Первый заместитель командующего ВМС Украины контр-адмирал Сергей ЕЛИСЕЕВ во время выступления на митинге поблагодарил Украинское реестровое казачество за постоянную помощь и выразил надежду, что „так будет и в дальнейшем”.

Митинг завершился торжественным прохождением подразделения почетного караула украинских ВМС.