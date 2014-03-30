В выданных крымчанам паспортах РФ указана "Крымская область"
На фото одного из выданных Россией паспортов в Севастополе указано, что его владелец родился в "Крымской области".
Жителям Крыма Россия выдает паспорта с указанием области, которой не существует. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тимчук. Он опубликовал фото такого паспорта.
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Там указано, что его владелец родился в городе Севастополь "Крымской области" РФ, сообщает ТСН.
"К вопросу о правовом беспределе русских в Крыму и Севастополе. Стоит взглянуть на фото ниже (это штампы в паспортах, которые сейчас усиленно практикует "новая власть" в Севастополе - Севастополь указан как город некой "Крымской области РФ").
И вспомнить Федеральный конституционный закон РФ от 21.03.2014 № 6-ФКЗ "О принятии в Российской Федерации Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя", - отметил Попов.