Колесников фактически будет руководителем Партии регионов - Герман

”Борис Колесников, фактически, будет руководителем Партии регионов. Колесников был избран исполнительным секретарем президиума политсовета партии. Теперь на нем будут все вопросы идеологии и обеспечения жизнедеятельности партии”, - заявила Герман.

Об этом сообщает ”Обозреватель”.

Во время второго этапа XIV съезда Партии регионов были внесены изменения в ее устав. В частности были ликвидированы должности Почетного Лидера партии, Председателя партии, первого заместителя и всех заместителей Председателя партии. Теперь в период между съездами руководить партией, по сообщению пресс-службы ПР, будет Политсовет и Президиум Политсовета. Съезд также избрал новый состав Политсовета и Президиума Политсовета.

В частности, в Президиум вошли: Александр Вилкул, Владимир Рыбак, Михаил Добкин, Александр Ефремов, Борис Колесников, Вадим Новинский, Николай Левченко, Александр Ледида.

Напомним, на съезде Партии регионов в субботу, 29 марта, секретарем Президиума ПР единогласно был избран Борис Колесников.