Колесников фактически будет руководителем Партии регионов - Герман
Народный депутат Анна Герман утверждает, что фактически руководителем Партии регионов будет Борис Колесников.
”Борис Колесников, фактически, будет руководителем Партии регионов. Колесников был избран исполнительным секретарем президиума политсовета партии. Теперь на нем будут все вопросы идеологии и обеспечения жизнедеятельности партии”, - заявила Герман.
Об этом сообщает ”Обозреватель”.
Во время второго этапа XIV съезда Партии регионов были внесены изменения в ее устав. В частности были ликвидированы должности Почетного Лидера партии, Председателя партии, первого заместителя и всех заместителей Председателя партии. Теперь в период между съездами руководить партией, по сообщению пресс-службы ПР, будет Политсовет и Президиум Политсовета. Съезд также избрал новый состав Политсовета и Президиума Политсовета.
В частности, в Президиум вошли: Александр Вилкул, Владимир Рыбак, Михаил Добкин, Александр Ефремов, Борис Колесников, Вадим Новинский, Николай Левченко, Александр Ледида.
Напомним, на съезде Партии регионов в субботу, 29 марта, секретарем Президиума ПР единогласно был избран Борис Колесников.