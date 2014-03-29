ПР ликвидировала ряд руководящих должностей в партии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат Нестор Шуфрич.

“Принято решение об избрании структуры другой. Будет политсовет и президиум политсовета... Ликвидированы должности председателя, почетного председателя, первого заместителя и заместителей и председателя политсовета партии”, - сказал Шуфрич.

Он сообщил, что сейчас в заседании съезда объявлен перерыв, после чего на обсуждение будут вынесены кандидатуры на пост президента Украины.