ПР ликвидировала ряд руководящих должностей в партии
14:01, 29 марта 2014Политика
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XIV съезд Партии регионов, который проходит сегодня в Киеве, внес изменения в устав партии, ликвидировав ряд руководящих должностей.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил народный депутат Нестор Шуфрич.
“Принято решение об избрании структуры другой. Будет политсовет и президиум политсовета... Ликвидированы должности председателя, почетного председателя, первого заместителя и заместителей и председателя политсовета партии”, - сказал Шуфрич.
Он сообщил, что сейчас в заседании съезда объявлен перерыв, после чего на обсуждение будут вынесены кандидатуры на пост президента Украины.
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