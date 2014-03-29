"Правый сектор" передал часть "сокровищ" Пшонки в музей

"Сокровища" из дома Пшонки станут музейными экспонатами. Представители "Правого сектора" отдали их на хранение в Национальный художественный музей Украины, сообщает ТСН.

Специалистам переданы старопечатные книги XVI века, золотые монеты царской России, иконы XIX столетия и многое другое. Драгоценное имущество бывшего генпрокурора разграбили мародеры.

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По словам руководителя информационного отдела "Правого сектора" Борислава Березы, приложено много усилий, чтобы найти и вернуть награбленное. Вскоре прокурорские сокровища снова увидят все желающие.

"Мы занялись поиском, получили оперативную информацию. Изъяли, нашли. На сегодняшний день мы передаем эти сокровища в руки господина министра, который займется тем, чтобы то, что было украдено проворовавшимся генпрокурором, увидели люди", - пояснил Береза.