"Правый сектор" передал часть "сокровищ" Пшонки в музей
Специалистам переданы старопечатные книги XVI века, золотые монеты царской России, иконы XIX столетия и многое другое.
"Сокровища" из дома Пшонки станут музейными экспонатами. Представители "Правого сектора" отдали их на хранение в Национальный художественный музей Украины, сообщает ТСН.
Специалистам переданы старопечатные книги XVI века, золотые монеты царской России, иконы XIX столетия и многое другое. Драгоценное имущество бывшего генпрокурора разграбили мародеры.
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По словам руководителя информационного отдела "Правого сектора" Борислава Березы, приложено много усилий, чтобы найти и вернуть награбленное. Вскоре прокурорские сокровища снова увидят все желающие.
"Мы занялись поиском, получили оперативную информацию. Изъяли, нашли. На сегодняшний день мы передаем эти сокровища в руки господина министра, который займется тем, чтобы то, что было украдено проворовавшимся генпрокурором, увидели люди", - пояснил Береза.