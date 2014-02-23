Имение Пшонки сверкает стразами и золотом, а в кабинете лежат мощи святых

Народная самооборона взяла под контроль имение экс-генпрокурора Виктора Пшонки в Гореничах, что под Киевом, и уже провела экскурсии для журналистов, передает ТСН.

Дом оказался пустым. Присматривает за собственностью экс-чиновника лишь сторож.

Имение поражает роскошью, еще большей, чем в президентской резиденции. Начиная с ворот с инициалами Пшонки, голубятни, редких пород деревьев, львов при входе в дома и заканчивая золотом и стразами, которыми сверкает интерьер.

В каждой спальне - алтарь. Стены увешаны иконами, картинами, в частности портретами Пшонки и его жены в разных образах - Цезаря, Наполеона, княгини Ольги и российской императрицы Екатерины.

А кабинет Пшонки напоминает храм - там есть даже мощи святых.