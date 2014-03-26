Украина потеряла свой военный флот: почти 90% кораблей перешло под контроль РФ

В целом, Украина сохраняет контроль над 10 кораблями.

"Боевые корабли, катера и суда обеспечения, остающиеся в составе ВМС Украины: Фрегат "Гетман Сагайдачный" - U130, Артиллерийский катер "Скадовск" - U170", - написал на своей странице в Facebook руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

Кроме этого, в состав вспомогательных кораблей, остающиеся в составе ВМС Украины, входят 3 судна и 5 катеров.

В список боевых и вспомогательных кораблей и судов ВМСУ, над которыми поднят флаг России, входят 51 украинское судно.

Среди них числятся подводная лодка «Запорожье», большой и средний десантные корабли "Константин Ольшанский" и "Кировоград", 2 морских тральщика "Чернигов" "Черкассы", шесть корветов, два танкера.