Тимошенко: Переговоры с Путиным нужно вести только с позиции силы

Об этом сказала лидер бют Юлия Тимошенко в программе «Шустер лайф» на Первом Национальном.

«Переговоры с Путиным могут вестись исключительно с позиции силы, и сегодня мир создает такую площадку, чтобы разговаривать с ним с позиции силы», - сказала она.

Тимошенко напомнила, что США и ЕС уже вводят экономические санкции в отношении России, в том числе заблокированы операции с кредитными картами Visa и Mastercard.

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«И они (Россия - УНИАН) говорят, что мы им еще какие-то миллиарды должны - мы им на карту Visa перечислим все, что мы им задолжали», - пошутила Тимошенко.

Она убеждена, что успешность переговоров будет зависеть от их формата.

«Я убеждена, что через месяц Путин будет просить демократический мир сесть за стол переговоров, но тогда не факт, что они за этот стол сядут», - отметила она, повторив, что вести переговоры с Россией, пока не будет освобожден Крым, нецелесообразно.