Тягнибок может отказаться от участия в выборах президента

Об этом в интервью «Украинской правде» сказал депутат Игорь Кривецкий.

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"У нас есть некоторые договоренности с союзниками. Если они их выполнят, мы тогда, конечно, возможно, и не пойдем (на выборы президента)", - сказал Кривецкий.

На вопрос, предусматривает ли это договоренность в формате "спикер для Тягнибока при президенте Тимошенко", депутат сказал: "Я не готов сказать, потому что идут разговоры. Мы очень правильные - и стараемся, чтобы рукопожатие был больше, чем подпись на бумаге".

"Я вам хочу сказать, что когда был Майдан, то Тягнибок лично сказал своим партнерам: "Я не претендую на должность президента. И если такая ситуация, разберитесь между собой, я готов поддержать любого из вас". И мы единственные, кто не занимался выборами, а занимался революцией", - пояснил Кривецкий.

Также он подтвердил, что участвует в переговорах на высшем уровне относительно назначений новой власти.

По словам Кривецкого, он "основной финансист Майдана со стороны "Свободы".

"Я думаю, что 90 % из того, что "Свобода" финансировала во время Майдана, - это обеспечивал я. Моя сцена стоит до сих пор бесплатно", - добавил он.

"Мы сдружились с Турчиновым, с Яценюком, с другими... Поэтому я приношу им ту кандидатуру, которая согласована политисполкомом, и говорю: "Вот с нашей стороны есть такая". Я - переговорщик, и это определено политисполкомом", - сказал депутат.

Комментируя закиды, что он является криминальным авторитетом по прозвищу "Пупс", депутат сказал: "Как можно меня приписать к криминальному кругу Львова, если я даже за штраф не был привлечен, я не проходил ни по одному делу, даже в качестве свидетеля".