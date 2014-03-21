Тимошенко создает оперативный штаб для реагирования на российскую оккупацию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО "Батькивщина", на совещании присутствовали такие признанные специалисты оборонно-военного блока, как: Александр Галака (начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (2003-2008) Владимир Довбня (первый заместитель начальника штаба внутренних войск МВД (2006), Игорь Кабаненко (первый заместитель начальника Генштаба ВСУ (2012-2013), Анатолий Лопата (начальник Генерального штаба ВСУ - первый заместитель министра обороны Украины), Григорий Марченко (директор Департамента управления спасательными силами МЧС Украины (2012), Евгений Марчук (министр обороны Украины (2003-2004)), Николай Мельник (научный консультант Центра Разумкова (2012-2014), судья Конституционного суда Украины (2014), Николай Петрук (главнокомандующий Сухопутных войск ВСУ (2004-2006)), Степан Руснак (командующий Воздушных сил ВСУ (2007-2009), Валерий Садовский (ВПТ заместителя начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины (2014), Иван Свида (начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины (2009-2010), Александр Скибинецкий (народный депутат Украины V-VI созывов от БЮТ, первый заместитель председателя СБУ (1995-1998), Александр Скипальский (начальник Главного управления разведки Минобороны (1992-1997), Умеров Рустем (представитель Меджлиса крымскотатарского народа), Мустафа Джемилев (народный депутат Украины, представитель Меджлиса крымскотатарского народа), Григорий Немыря (народный депутат Украины), Борис Тарасюк (народный депутат Украины).

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По словам Тимошенко, сложившаяся ситуация "заставляет искать экстраординарные решения для реагирования на военную агрессию России на новом уровне".

Она отметила, что аннексия Крыма готовилась Россией давно, планы были более масштабными, и не исключает, что российский президент Владимир Путин будет продолжать их реализацию.

"Что касаются мира, то мы будем настаивать, чтобы военная помощь в любом контексте пришла. Мы будем настаивать, чтобы они увеличивали санкции. Но все реалисты: мы остались один на один в очень тяжелой ситуации", - подчеркнула Тимошенко и предложила участникам совещания объединиться для разработки Плана действий по реагированию на военную агрессию России, аннексию Крыма и недопущению дальнейшей эскалации.

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"Я уверена, что вы ситуацию в нашей армии знаете безупречно, понимаете, что и как происходит. Ситуация тяжелая. Поэтому, учитывая ваш опыт, хочется поговорить и услышать ваши советы по этой ситуации", - отметила она.

По результатам совещания наработан пакет из нескольких десятков предложений, который срочно будет направлен руководству Украины, сообщили в пресс-службе.