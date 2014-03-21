Помощник генсека ООН сегодня посетит Крым

Делегация представителей Организации Объединенных Наций во главе с помощником генерального секретаря ООН по правам человека Иваном Шимоновичем планирует сегодня посетить Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

В частности, в Симферополе Шимонович планирует встретиться с нелегитимным премьер-министром автономии Сергеем Аксеновым.

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Как сообщал УНИАН, ранее, во второй декаде марта, Шимонович не смог приехать в Крым для оценки сложившейся ситуации и выполнения своей миссии по мониторингу соблюдения прав человека в регионе. Помощник генсека ООН по телефону сообщил лидеру Меджлиса крымских татар Рефату Чубарову, что со стороны крымских властей ему созданы непреодолимые препятствия.