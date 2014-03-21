МИД РФ: Керченский пролив больше не будут обсуждать с Украиной

Керченский пролив больше не может являться предметом переговоров с Украиной. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Федерации по ратификации Договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ, сообщает ИТАР-ТАСС.

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По словам министра, в нынешней ситуации "потребуется определенное время для возобновления переговоров" по разграничению акваторий Азовского и Черного моря.

"Керченский пролив, как вы понимаете, больше не может являться предметом этих переговоров", - подчеркнул Лавров.