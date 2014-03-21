МИД РФ: Керченский пролив больше не будут обсуждать с Украиной
11:23, 21 марта 2014Политика
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По мнению Сергея Лаврова, Керченский пролив больше не может являться предметом переговоров России и Украины.
РФ прекращает переговоры с Украиной о Керченском проливе
Керченский пролив больше не может являться предметом переговоров с Украиной. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на заседании Совета Федерации по ратификации Договора о вхождении Крыма и Севастополя в состав РФ, сообщает ИТАР-ТАСС.
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По словам министра, в нынешней ситуации "потребуется определенное время для возобновления переговоров" по разграничению акваторий Азовского и Черного моря.
"Керченский пролив, как вы понимаете, больше не может являться предметом этих переговоров", - подчеркнул Лавров.
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