Россия заявляет, что не передумает в отношении Крыма

Москве трудно разговаривать с Западом, который "оторван от реальности" и считает, что Россия может "передумать", заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Читайте такжеКС признал неконституционным постановление ВР Крыма о независимости

"На мой вопрос, отдают ли они себе отчет в том, что произошло за последние дни ("псевдореферендум" в Крыму и присоединение республики к России - ред.), они (западные партнеры - ред.) отвечали: "Да, но, может, вы еще передумаете". Трудно разговаривать с людьми, которые, если цитировать одного известного политического деятеля, "оторвались от реальности", но, тем не менее, такие разговоры продолжают", - заявил Лавров в Совете Федерации, комментируя дискуссию по вопросу направления миссии ОБСЕ в Украину.