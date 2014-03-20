Генсек НАТО опасается, что Россия может пойти дальше Крыма

"Сейчас мы больше всего озабочены тем, что не знаем, (…) вторгнется ли Россия в восточные области Украины", - сказал он, выступая в среду в Брикингском институте (США), передает Интерфакс-Украина.

"Если Россия продолжит свое наступление, она сделает выбор в пользу изоляции на международной арене", - подчеркнул глава НАТО.

Читайте такжеНАТО поддерживает Украину, но воевать с Россией не будет

"У нас в демократиях обсуждают, совещаются, взвешивают варианты, прежде чем принять решение. Потому что нам дорога прозрачность, и мы выбираем законные варианты, потому что мы используем силу как последнее средство, а не как приоритет", - отметил Расмуссен.