Генсек НАТО опасается, что Россия может пойти дальше Крыма

02:55, 20 марта 2014
Политика
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Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что присоединение Крыма - это "часть глобальной стратегии России", и выразил опасение возможностью военного вторжения России в восточные области Украины.

Крым, самооборона / REUTERS

"Сейчас мы больше всего озабочены тем, что не знаем, (…) вторгнется ли Россия в восточные области Украины", - сказал он, выступая в среду в Брикингском институте (США), передает Интерфакс-Украина.

"Если Россия продолжит свое наступление, она сделает выбор в пользу изоляции на международной арене", - подчеркнул глава НАТО.

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"У нас в демократиях обсуждают, совещаются, взвешивают варианты, прежде чем принять решение. Потому что нам дорога прозрачность, и мы выбираем законные варианты, потому что мы используем силу как последнее средство, а не как приоритет", - отметил Расмуссен.

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