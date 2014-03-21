ЕС готов отправить свою миссию в Украине, если будут проблемы с миссией ОБСЕ



Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на пресс-конференции ночью в пятницу после рабочего ужина лидеров 28 стран ЕС заявил Президент Европейского Совета Герман ван Ромпей.

"Мы отдаем предпочтение миссии ОБСЕ. Это наш выбор. Но если миссия ОБСЕ является невозможной, тогда мы рассмотрим отправку нашей собственной миссии ЕС. И здесь мы не начинаем с нуля. Мы можем или приобщить миссию ЕС к миссии ОБСЕ, или отправить нашу отдельную миссию Европейского Союза. Подготовительная работа уже идет над этим," сказал Ромпей журналистам.

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Официальный Киев настаивает, чтобы любая международная наблюдательская миссия имела доступ к Крыму, но Россия не пускает наблюдателей ОБСЕ на полуостров. Также звучали призывы чтобы миссии наблюдателей работали и в юго-восточных регионах Украины, где -- как говорит Киев -- Россия пытается дестабилизировать ситуацию.