США рассматривают запрос Украины о военной помощи, но предпочитают дипломатию

Об этом на брифинге сообщила представитель государственного департамента США Дженнифер Псаки, сообщает ZN.UA.

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"У нас существуют долговременные отношения в сфере безопасности с украинскими военными. Не уточняя деталей, я могу сказать, что мы рассматриваем их (украинский) запрос относительно военной помощи, но мы сосредотачиваемся на дипломатических и политических средствах, направленных на деэскалацию ситуации. Здесь никто не хочет военного выхода", - сообщила она, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать соответствующий запрос со стороны Украины.