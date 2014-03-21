США рассматривают запрос Украины о военной помощи, но предпочитают дипломатию
02:33, 21 марта 2014Политика
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В Вашингтоне не хотели бы видеть военного выхода из ситуации, складывающейся в Украине, и фокусируются на дипломатических и политических мерах в деле разрядки ситуации
США рассматривают запрос Украины о военной помощи, но предпочитают дипломатию
Об этом на брифинге сообщила представитель государственного департамента США Дженнифер Псаки, сообщает ZN.UA.
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"У нас существуют долговременные отношения в сфере безопасности с украинскими военными. Не уточняя деталей, я могу сказать, что мы рассматриваем их (украинский) запрос относительно военной помощи, но мы сосредотачиваемся на дипломатических и политических средствах, направленных на деэскалацию ситуации. Здесь никто не хочет военного выхода", - сообщила она, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать соответствующий запрос со стороны Украины.
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