Меджлис требует расформировать «самооборону Аксенова» в Крыму



При этом, как говорится в обращении «О соблюдении прав и свобод человека в Крыму», принятом на расширенном заседании Меджлиса, «вся ответственность за права и свободы человека на полуострове возлагается на созданные в Крыму органы власти и их должностных лиц».

В Меджлисе обратили внимание, что обеспечением личной безопасности граждан, защиты их прав и свобод, предотвращением правонарушений и т.д должна заниматься милиция, а не незаконные формирования.

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Также Меджлис крымскотатарского народа призвал власти Крыма обеспечить выполнение постановления Верховной рады Автономной Республики Крым № 1208/30-10 от 11 марта 2014 года «О гарантиях восстановления прав крымскотатарского народа и его интеграции в крымское общество».

Кроме того, в обращении говорится, что за участившиеся случаи прямых угроз применения насилия в адрес крымских татар региональным и местным меджлисам поручено фиксировать факты проявления агрессии в отношении всех жителей Крыма.