ЕС отменил саммит с Россией
00:13, 21 марта 2014Политика
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Евросоюз отменяет свой июньский саммит с Россией в ответ на аннексию Крыма.
ЕС отменил саммит с Россией
Об этом в Брюсселе заявил президент Франции Франсуа Олланд, сообщает ТВі со ссылкой на западные информагентства.
"Саммит ЕС-Россия не может проходить в таких условиях", – сказал Олланд.
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Кроме индивидуальных санкций, Европейскому Союзу необходимо подготовить экономические санкции против России "в случае дальнейшей эскалации", – отметил президент.
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