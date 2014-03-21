ЕС отменил саммит с Россией

00:13, 21 марта 2014
Политика
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Евросоюз отменяет свой июньский саммит с Россией в ответ на аннексию Крыма.

ЕС

Об этом в Брюсселе заявил президент Франции Франсуа Олланд, сообщает ТВі со ссылкой на западные информагентства. 

"Саммит ЕС-Россия не может проходить в таких условиях", – сказал Олланд.

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Кроме индивидуальных санкций, Европейскому Союзу необходимо подготовить экономические санкции против России "в случае дальнейшей эскалации", – отметил президент. 

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