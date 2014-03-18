Минюст пугает сепаратистов в Крыму и на востоке страны уголовной ответственностью

14:37, 18 марта 2014
Политика
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Все сепаратисты, которые сейчас в Крыму и на востоке страны пытаются развалить Украину, будут преследоваться по украинскому и международному законодательству.

сепаратист

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко сегодня на пресс-конференции.

"Украина четко заявила, что все сепаратисты, которые участвуют в этих действиях, понесут уголовную ответственность. Мы не забудем никого из тех людей, которые сейчас в Крыму, на территории Восточной Украины пытаются фактически развалить Украину. Эти люди будут преследоваться как по украинскому законодательству и украинской правоохранительной системой, так и международным законодательством", - подчеркнул Петренко.

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