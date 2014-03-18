Минюст пугает сепаратистов в Крыму и на востоке страны уголовной ответственностью

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко сегодня на пресс-конференции.

"Украина четко заявила, что все сепаратисты, которые участвуют в этих действиях, понесут уголовную ответственность. Мы не забудем никого из тех людей, которые сейчас в Крыму, на территории Восточной Украины пытаются фактически развалить Украину. Эти люди будут преследоваться как по украинскому законодательству и украинской правоохранительной системой, так и международным законодательством", - подчеркнул Петренко.