Минюст пугает сепаратистов в Крыму и на востоке страны уголовной ответственностью
14:37, 18 марта 2014Политика
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Все сепаратисты, которые сейчас в Крыму и на востоке страны пытаются развалить Украину, будут преследоваться по украинскому и международному законодательству.
Минюст пугает сепаратистов в Крыму и на востоке ситраны уголовной ответственностью
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко сегодня на пресс-конференции.
"Украина четко заявила, что все сепаратисты, которые участвуют в этих действиях, понесут уголовную ответственность. Мы не забудем никого из тех людей, которые сейчас в Крыму, на территории Восточной Украины пытаются фактически развалить Украину. Эти люди будут преследоваться как по украинскому законодательству и украинской правоохранительной системой, так и международным законодательством", - подчеркнул Петренко.
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