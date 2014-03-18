Путин призвал украинцев не верить тем, кто говорит, что за Крымом последуют другие регионы
Президент России Владимир призвал украинцев не верить тем, кто говорит, что за Крымом последуют другие регионы.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ,об этом Путин сказал в ходе обращения к Федеральному собранию.
«Я обращаюсь к народу Украины. Искренне хочу, чтобы вы нас поняли. Мы ни в коем случае не хотим нанести вам вред, оскорбить национальные чувства. Мы всегда уважали территориальную целостность Украинской державы, в отличие от тех, кто принес единство Украины в жертву своим политическим амбициями. Они щеголяют лозунгами о великой Украине, но именно они сделали все, чтобы расколоть страну», - сказал Путин и добавил, что сегодняшнее противостояние целиком на совести этих людей.Читайте такжеПутин: Войска РФ не входили в Крым, они и так там уже находились
«Хочу, чтобы вы меня услышали: друзья, не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит, что за Крымом последуют другие регионы: мы не хотим раздела Украины, нам этого не нужно», - заявил он.