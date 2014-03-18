Путин призвал украинцев не верить тем, кто говорит, что за Крымом последуют другие регионы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ,об этом Путин сказал в ходе обращения к Федеральному собранию.

«Я обращаюсь к народу Украины. Искренне хочу, чтобы вы нас поняли. Мы ни в коем случае не хотим нанести вам вред, оскорбить национальные чувства. Мы всегда уважали территориальную целостность Украинской державы, в отличие от тех, кто принес единство Украины в жертву своим политическим амбициями. Они щеголяют лозунгами о великой Украине, но именно они сделали все, чтобы расколоть страну», - сказал Путин и добавил, что сегодняшнее противостояние целиком на совести этих людей.Читайте такжеПутин: Войска РФ не входили в Крым, они и так там уже находились

«Хочу, чтобы вы меня услышали: друзья, не верьте тем, кто пугает вас Россией, кричит, что за Крымом последуют другие регионы: мы не хотим раздела Украины, нам этого не нужно», - заявил он.