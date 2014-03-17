В Москве активисты партии «Другая Россия» совершили нападение на посольство Украины
11:18, 17 марта 2014Политика
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В Москве активисты партии «Другая Россия» совершили нападение на Посольство Украины в РФ.
"Другая Россия" напала на украинское посольство / mmet.livejournal.com
Об этом УНИАН сообщил сотрудник посольства.
«Сегодня утром четверо представителей партии «Другая Россия», а также корреспондент издания «Грани.ру» совершили нападение на украинское дипломатическое представительство. Нападавшие бросили на территорию посольства две дымовых шашки», - сказал собеседник агентства и добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.
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Кроме того, были разбросаны листовки «Киев - русский город».
Нападавших задержала московская полиция. Меры безопасности возле посольства усилили.
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