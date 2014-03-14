Пророссийские активисты штурмуют административный суд в Донецке

В настоящее время группа пророссийских активистов с георгиевскими ленточками осаждает здание Донецкого окружного административного суда, который рассматривает иск городского совета о запрете акций 15-16 марта. Об этом «ОстроВу» сообщила заместитель председателя Донецкой областной организации ВО «Просвіта» Мария Олейник.

По ее словам, сейчас в суде объявлен перерыв, в частности, в связи с тем, что у одной из организаций, подавших заявку на акцию, не достает необходимых документов.

Кроме того, адвокат Татьяна Иванова в Фейсбуке призвала журналистов «подъехать к административному суду, где сейчас рассматривается иск о запрете акций на пл. Ленина и сносе палаток, там собрались братки и атакуют суд, правоохранительным органам сообщили». «Нужно зафиксировать работу правоохранительных органов и личности братков, транспорт...», - призвала адвокат.