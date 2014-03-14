На место гибели участника митинга за единство Украины жители Донецка приносят цветы

Жители города приносят цветы на площадь Ленина в Донецке, где 13 марта экс-пресс-секретарь областной организации ВО "Свобода" Дмитрий Чернявский был убит в результате нападения пророссийских сепаратистов на участников митинга за единство Украины, передает Остров.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Донецке митинг сторонников за единую Украину, проходивший вечером на площади им. Ленина, завершился нападением агрессивно настроенных пророссийских активистов на своих оппонентов, один человек погиб, около 10 - пострадали.

Самоорганизовавшись через социальные сети, люди пришли к 18.00 на мирную акцию с плакатами, с государственными флагами Украины.

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Также на эту площадь под флагом России подошли пророссийские активисты.

Милиция тройным кордоном разделила участников двух митингов. Пророссийские активисты вели себя очень агрессивно, постоянно забрасывая своих оппонентов сырыми куриными яйцами, дымовыми шашками, петардами и наполненными зеленкой резиновыми изделиями. Они скандировали «Россия!», «Беркут!», «Донбасс – это Россия!» и др.

По окончании митинга милиция, которая по периметру охраняла участников акции за единую Украину, образовала коридор для того, чтобы митингующие покинули площадь с обратной стороны, нежели той, где находились пророссийские активисты.

Но все равно периодически пророссийские митингующие нападали на оппонентов и в разных местах вспыхивали потасовки, перераставшее в драки. Милиция для обеспечения безопасности посадила участников митинга за единую Украину - членов самообороны акции в свои 4 автобуса, чтобы вывезти с площади им. Ленина, но их окружили пророссийские активисты. Некоторые из них были вооружены палками, газовыми баллончиками. Они окружили автобусы, стали бить стекла и распылять газ, и с криками: «Беркут!», бросать петарды в салон. Правоохранители окружили автобусы живым щитом, никого не задерживая. Также часть милиции имитировала отход – ей удаплось увлечь за собой пророссийских активистов, которые пошли за ними.

Митинг закончился после 20.00. По данным медиков на 21.00 13 марта, в результате столкновений между участниками двух митингов на площади Ленина в Донецке погиб один человек, еще около 10 человек были доставлены в лечебно-профилактические учреждения города, но данные о количестве пострадавших уточнялись.

Как стало известно, погибший – это активист областной парторганизации ВО «Свобода» Дмитрий Чернявский.

Донецкая областная партийная организация ВО «Свобода» требует от председателя Донецкой ОГА Сергея Таруты объявить траур по погибшему на мирном митинге и увольнения начальников милиции.

Как заявил руководитель Донецкой облорганизации ВО «Свобода» Игорь Славгородский, «мы требуем от председателя областной государственной администрации: 1. Объявить трехдневный траур в городе Донецк и Донецкой области, 2. На время траура запретить проведение каких-либо акций в городе, 3. Провести служебное расследование и наказать виновных милиционеров, что своим бездействием привели к трагедии, 4. Объявить об отставке руководителей областной, донецкой городской и Ворошиловского районного в г. Донецк милиции».