Погибших в столкновениях в Донецке уже двое

Об этом сообщается на странице сообщества Евромайдан в Фейсбуке. "Пострадавшие в Донецке. 2 подтвержденные смерти. 1 под вопросом - жив ии мертв. 1 в тяжелом состоянии, оперируют. 2 в крайне тяжелом. Пострадало минимум 50 человек", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, один человек погиб при столкновениях на площади Ленина в Донецке. Мужчина, которому 22 года, житель Донецка, умер в машине скорой помощи от ножевого ранения. Всего обратились к медикам на месте 17 человек, из которых двоим оказана помощь на месте, они отпущены домой, двое доставлены в областную травматологию, один - в горбольницу No. 17, одиннадцать - в нейрохирургию Калинина. Информацию о трех и более погибших медики не подтверждают.