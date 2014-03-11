Янукович об ухудшении социально-экономической ситуации в Украине: Я тут ни при чем

Янукович допускает, что новая украинская власть возложит ответственность за ухудшение социально-экономической ситуации в Украине на Россию или на него.

"Но с этим я никогда не соглашусь. Я тут ни при чем", сказал Янукович.

По его словам, планируемые шаги по урезанию социальных выплат являются бесчеловечными и антинародными.

При этом Янукович заявил, что у его правительства был четкий план по сохранению уровня жизни украинцев.

«Теперь же, после захвата власти узурпаторами, к сожалению, это стало невозможным», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий".

В то же время Янукович заявил, что считает себя законным Президентом страны.

24 февраля глава МВС Украины Арсен Аваков сообщил, что в отношении Януковича открыто уголовное производство о массовых убийствах мирных граждан, и он объявлен в розыск.

По словам Авакова, Янукович вылетел из Киева в Харьков 21 февраля, переночевал там. Затем вертолетом перелетел в Донецк, откуда самолетом пытался вылететь, но пограничники не позволили ему это сделать, и он автомобилем выехал в Крым, где остановился в частной резиденции, и не использовал ни одну из государственных резиденций.