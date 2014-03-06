ЕС приостановит переговоры с РФ о либерализации визового режима

Как передает корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил Президент Европейского совета Герман ван Ромпей на пресс-конференции после экстренного саммита ЕС, который обсуждал ситуацию в Крыму.

“Мы решили приостановить двусторонние переговоры с РФ относительно визовых вопросов, а также переговоры относительно нового Соглашения между ЕС и Россией. Во-вторых, мы призываем к переговорам относительно урегулирования кризиса между правительствами Украины и России включительно с многосторонним форматом в последующие несколько дней, которые должны длиться определенное время. При отсутствии прогресса будут введены дополнительные меры, как запрещение на поездки, замораживание активов и отмена саммита ЕС-Россия”, - сказал он.

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“Любые последующие шаги со стороны РФ по дестабилизации ситуации в Украине приведут к серьезным далеко идущим последствиям в отношениях между ЕС и его членами - с одной стороны и РФ - с другой. Они коснутся широкого спектра экономических сфер”, - добавил Ромпей.