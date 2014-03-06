УНИАН обратился к российской стороне за доказательствами того, что Янукович жив

С целью подтверждения или опровержения этой информации корреспонденты УНИАН сейчас обратились к Администрации Президента Российской Федерации, Постоянному Представителю Российской Федерации при ООН Виталию Чуркину, руководству Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК), ОАО «Первый канал» и телевизионному каналу «НТВ» (принадлежит ОАО «Газпром-медиа холдинг»).

Как известно, последний раз Януковича живого видели 28 февраля 2014 года во время его пресс-конференции российским и украинским СМИ на территории Российской Федерации в городе Ростов-на-Дону в выставочном центре «Вертолэкспо». После этого его однопартийцы и люди из его окружения в Украине не подтверждали, что он выходил на связь.

Читайте такжеПутин опроверг слухи о смерти ЯнуковичаВ то же время, 4 марта 2014 года постоянный представитель Российской Федерации при ООН господин Виталий Чуркин продемонстрировал обращение Виктора Януковича к президенту РФ Владимира Путина. Также 4 марта на своей пресс-конференции в Ново-Огарево, отвечая на вопрос российских журналистов Владимир Путин лично заявил, что видел Виктора Януковича “два дня назад”.