Российские военные затопили корабль, преградив выход в море ВМС Украины - источник

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил военный источник в Севастополе.

По его данным, вчера после 23.00 в гарнизоне «Донузлав» (поселок Новоозерное) начали покидать блокпосты военнослужащие без знаков различия.

Затем, примерно в 23.30, снялись с якорей и ушли в неизвестном направлении корабли ЧФ РФ (среди них ракетный крейсер «Москва»), своим присутствием несколько дней блокировавшие выход из озера украинским кораблям.

Читайте такжеУкраинские моряки опровергают утверждение Путина о крымской "самообороне"

После этого российские военные втащили на буксирах и поставили между Северной и Южной косами на входе в Донузлав корабль «Очаков». «Привязав» его к одной из ранее выставленных двух бочек (плавающее гидротехническое сооружение для «привязывания» к ним кораблей и судов), они с помощью противопожарного катера начали наполнять «Очаков» водой для потери устойчивости. Затем, по неподтвержденной информации, прозвучал взрыв, и корабль лег на борт. Перед началом этой операции прожекторами российских кораблей был «ослеплен» наблюдательный пост ВМС Украины.

Как добавил собеседник агентства, глубина в месте затопления составляет 9 - 11 м, верхняя часть корабля видна.

Читайте такжеПограничные корабли из Крыма передислоцировали в Одессу

При нынешних обстоятельствах выход и вход в озеро Донузлав абсолютно исключены, а чтобы поднять «Очаков», потребуется немало времени и большие финансовые затраты.