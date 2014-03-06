Российские военные затопили корабль, преградив выход в море ВМС Украины - источник
Российские военные сегодня ночью затопили ранее списанный большой противолодочный корабль «Очаков» у входа в озеро Донузлав, преградив выход в море кораблям Южной военно-морской базы Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил военный источник в Севастополе.
По его данным, вчера после 23.00 в гарнизоне «Донузлав» (поселок Новоозерное) начали покидать блокпосты военнослужащие без знаков различия.
Затем, примерно в 23.30, снялись с якорей и ушли в неизвестном направлении корабли ЧФ РФ (среди них ракетный крейсер «Москва»), своим присутствием несколько дней блокировавшие выход из озера украинским кораблям.
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После этого российские военные втащили на буксирах и поставили между Северной и Южной косами на входе в Донузлав корабль «Очаков». «Привязав» его к одной из ранее выставленных двух бочек (плавающее гидротехническое сооружение для «привязывания» к ним кораблей и судов), они с помощью противопожарного катера начали наполнять «Очаков» водой для потери устойчивости. Затем, по неподтвержденной информации, прозвучал взрыв, и корабль лег на борт. Перед началом этой операции прожекторами российских кораблей был «ослеплен» наблюдательный пост ВМС Украины.
Как добавил собеседник агентства, глубина в месте затопления составляет 9 - 11 м, верхняя часть корабля видна.
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При нынешних обстоятельствах выход и вход в озеро Донузлав абсолютно исключены, а чтобы поднять «Очаков», потребуется немало времени и большие финансовые затраты.