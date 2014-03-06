Российские войска усилили блокирование воинских частей Крыма и начали рыть окопы

Российские войска усилили блокирование украинских воинских частей в Крыму. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

Сегодня ночью на некоторое время блокирование было ослаблено - рядом с воинскими частями оставались только представители так называемой «самообороны Крыма».

Но впоследствии вооруженные лица в камуфляже без опознавательных знаков вернулись и стали готовиться к более тщательной осаде украинских военных, в частности, рыть окопы.

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На этой неделе президент России Владимир Путин заявил, что вооруженные лица в форме без опознавательных знаков, которые взяли под контроль стратегические объекты в Крыму, являются «местными силами самообороны», а такую форму и современное оружие «можно купить в магазине».

Впоследствии от своих солдат отказался министр обороны России Сергей Шойгу, который сказал, что «понятия не имеет», откуда в «отрядах крымской самообороны» появились самые современные броневики «Тигр» и «Рысь».