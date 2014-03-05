Потока беженцев на украинско-российской границе нет - Госпогранслужба

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге в Кабинете министров Украины первый заместитель главы Государственной пограничной службы Украины Павел Шишолин.

«Мы ежесуточно находимся на месте, чтобы обеспечить безопасность на границах. Никаких беженцев нет. Пункты сбора беженцев стоят пустые. Потока нет», - подчеркнул Шишолин.

При этом он опроверг сообщения о якобы массовом заезде экстремистов в Украину через восточную границу. «По восточной границе, это нездоровый человек только такое может заявлять. На сегодняшний день все контролируется. Поток транспортных средств и людей на восточной границе уменьшился почти на половину, всего за сутки пропущено 26 тыс. человек по всему участку границы», - сказал чиновник.

При этом он отметил, что порядка 500 человек, вызывавших сомнения на предмет их возможного участия в потенциальных беспорядках, не пустили на территорию Украину.

В то же время Шишолин подчеркнул, что Госпогранслужба уже направила в Государственный реестр досудебных расследований материалы 6 случаев причастности российских военных к нападению на украинские объекты.

«Мы сегодня занесли в Единый госреестр почти 6 случаев нападения ВС России, спецназа, десантников на наши подразделения – для поведения досудебного расследования», - сказал Шишолин.