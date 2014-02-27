Захватчики ВР Крыма отказались общаться с генконсульством РФ - вице-премьер Крыма

Люди, захватившие Верховную Раду и Совет министров Крыма, называют себя представителями самообороны русскоязычных граждан Крыма и отказались общаться с дипломатами из Генерального консульства России в Симферополе.

Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Крыма Рустам Темиргалиев.

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«Люди, захватившие админздания в Симферополе, отказались общаться с руководством Генконсульства РФ», - написал крымский вице-премьер на своей странице в соцсети «Фейсбук».

Как сообщал УНИАН, неизвестные с оружием захватили в четверг утром здания крымского парламента и правительства. По данным премьера автономии Анатолия Могилева, в каждом из админзданий - по 50 захватчиков. Их требования до сих пор не озвучены.

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Захватчики пропускают в парламент крымских депутатов. В частности, спикер республики Владимир Константинов в здании. В ВР автономии заседает президиум с повесткой, которая Могилеву не известна.