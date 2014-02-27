Сикорский: Яценюк способен вести переговоры с Западом и Россией

В интервью телеканалу CNN глава польского внешнеполитического ведомства отметил, что Яценюк — "опытный, уважаемый и очень грамотный" человек, пишет РИА Новости.

"Он будет пользоваться доверием Запада и будет способен вести переговоры с Россией, что очень важно", - сказал он.

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Сикорский отметил, что Украина сейчас находится в сложном положении, однако у страны есть "шанс измениться в лучшую сторону". "Украина определенно находится сейчас в кризисе. Будем надеяться, он не усугубится… У Украины есть шанс укрепить свои институты, начать реформы, получить второй транш от МВФ, избрать нового президента, подписать соглашение об ассоциации с ЕС и измениться в лучшую сторону", — заявил он.

В среду Майдан предложил кандидатуру лидера парламентской фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка на пост главы украинского правительства.

Смена власти произошла на Украине в минувшие выходные. Верховная рада отстранила президента Виктора Януковича от власти, изменила конституцию, возложила исполнение обязанностей президента на спикера Александра Турчинова и назначила президентские выборы на 25 мая.