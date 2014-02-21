Черновецкий пообещал выделить 10 млн грн семьям погибших активистов

Экс-мер Киева Леонид Черновецкий заявил о выделении им 10 млн грн всем семьям погибших активистов по состоянию на 21 февраля 2014 года.

«Я до глубины души потрясен жертвами, которые понес украинский народ в результате конфликта в Киеве. У меня нет слов, которыми бы мог выразить свою боль! Ответственно заявляю о выделении мною суммы - 10 000 000 грн всем семьям погибших по состоянию на 21 февраля 2014 года», - заявил Черновецкий на своей страничке в Facebook.

Читайте такжеЧерновецкий заявил, что продолжает раздавать гречку и кормит почти миллион человек

«Четко отдаю себе отчет в том, что никакие деньги не могут компенсировать утрату родных, близких, любимых, но стоять в стороне не могу. Компенсация будет выплачена вне зависимости от того, какую позицию – власти или оппозиции, занимал погибший. Убийцу от потерпевшего отличить смогу. И в этом мне помогут сами люди. Сейчас мои службы готовят все необходимое по организации этого процесса», - отметил Черновецкий.

Как сообщал УНИАН. Черновецкий ушел с поста мэра Киева в 2011 году. Фактически Черновецкий перестал выполнять функции мера после избрания Президентом Виктора Януковича. До этого власть и оппозиция обвиняли Черновецкого в многомиллиардных злоупотреблениях и махинациях с землей, а также в незаконном отчуждении активов.