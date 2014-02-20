Спецназовцы «выбили» митингующих из-под Октябрьского дворца
09:28, 20 февраля 2014Политика
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Митингующих на улице Институтской около 3 тысяч.
Небольшая группа спецназовцев с оружием «выбила» митингующих из-под Октябрьского дворца в сторону Майдана Незалежности, передает корреспондент УНИАН.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 9.00 митингующие пошли в наступление на правоохранителей организованными колоннами. Митингующие заняли Октябрьский дворец.
«Беркут» отошел к улице Ольгинской, и продолжает использовать гранаты со слезоточивым газом. Митингующих на улице Институтской около 3 тысяч.
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