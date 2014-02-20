Спецназовцы «выбили» митингующих из-под Октябрьского дворца

Небольшая группа спецназовцев с оружием «выбила» митингующих из-под Октябрьского дворца в сторону Майдана Незалежности, передает корреспондент УНИАН.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 9.00 митингующие пошли в наступление на правоохранителей организованными колоннами. Митингующие заняли Октябрьский дворец.

«Беркут» отошел к улице Ольгинской, и продолжает использовать гранаты со слезоточивым газом. Митингующих на улице Институтской около 3 тысяч.