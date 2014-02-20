На Черкасщине люди устроили "самосуд" титушкам за убитого активиста
03:17, 20 февраля 2014Политика
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На трассе Одесса-Киев, жители Маньковки и Умани возле села Подобная установили блок-пост на дороге, чтобы "титушки" и спецназовцы не добрались до столицы
У солдат забрали амуницию и посадили на маршрутку до Умани / Прочерк
Как сообщает "Прочерк" водитель неустановленного джипа, который пробивал дорогу внутренним войскам, на бешеной скорости насмерть сбил 40-летнего жителя села Подобная.
Разъяренные полутысячи человек, которые перекрывали трассу, остановили автобус с солдатами, выбили ему окна, порезали колеса. У солдат забрали амуницию и посадили на маршрутку до Умани.
Кроме того повстанцы задержали и сожгли двухэтажный автобус, который перевозил "титушек" из Крыма в Киев.
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