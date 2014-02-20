На Черкасщине люди устроили "самосуд" титушкам за убитого активиста

Как сообщает "Прочерк" водитель неустановленного джипа, который пробивал дорогу внутренним войскам, на бешеной скорости насмерть сбил 40-летнего жителя села Подобная.

Разъяренные полутысячи человек, которые перекрывали трассу, остановили автобус с солдатами, выбили ему окна, порезали колеса. У солдат забрали амуницию и посадили на маршрутку до Умани.

Кроме того повстанцы задержали и сожгли двухэтажный автобус, который перевозил "титушек" из Крыма в Киев.