На Черкасщине люди устроили "самосуд" титушкам за убитого активиста

03:17, 20 февраля 2014
Политика
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На трассе Одесса-Киев, жители Маньковки и Умани возле села Подобная установили блок-пост на дороге, чтобы "титушки" и спецназовцы не добрались до столицы

У солдат забрали амуницию и посадили на маршрутку до Умани / Прочерк

Как сообщает "Прочерк" водитель неустановленного джипа, который пробивал дорогу внутренним войскам, на бешеной скорости насмерть сбил 40-летнего жителя села Подобная.

Разъяренные полутысячи человек, которые перекрывали трассу, остановили автобус с солдатами, выбили ему окна, порезали колеса. У солдат забрали амуницию и посадили на маршрутку до Умани.

Кроме того повстанцы задержали и сожгли двухэтажный автобус, который перевозил "титушек" из Крыма в Киев.

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