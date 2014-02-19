В Луцке штурмуют областное Управление МВД

Мобильная связь в центре города отключена.

В Луцке начали штурм областного Управления МВД. Как передает корреспондент УНИАН, митингующие, заняв помещение Волынской ОГА, пошли штурмовать областное управление МВД. Читайте такжеВ Луцке на вече требовали закрытия дел против евромайдановцев и освобождения Тимошенко Митингующие начали разбирать брусчатку на остановке общественного транспорта и бросать ее в помещение областной милиции. Милиция в ответ бросает газовые гранаты. Мобильная связь в центре города отключен.

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