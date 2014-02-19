В Луцке штурмуют областное Управление МВД
12:29, 19 февраля 2014Политика
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В Луцке начали штурм областного Управления МВД.
Как передает корреспондент УНИАН, митингующие, заняв помещение Волынской ОГА, пошли штурмовать областное управление МВД.
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Митингующие начали разбирать брусчатку на остановке общественного транспорта и бросать ее в помещение областной милиции. Милиция в ответ бросает газовые гранаты.
Мобильная связь в центре города отключен.
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