В Луцке штурмуют областное Управление МВД

12:29, 19 февраля 2014
Политика
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Мобильная связь в центре города отключена.

В Луцке начали штурм областного Управления МВД. 

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие, заняв помещение Волынской ОГА, пошли штурмовать областное управление МВД. 

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Митингующие начали разбирать брусчатку на остановке общественного транспорта и бросать ее в помещение областной милиции. Милиция в ответ бросает газовые гранаты. 

Мобильная связь в центре города отключен.

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