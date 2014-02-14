Все задержанные в январе активисты освобождены из СИЗО - Пшонка

Генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка заявляет, что на сегодняшний день в следственных изоляторах нет ни одного человека, задержанного во время проведения массовых акций в Киеве и других регионах на протяжении января.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам в Генеральной прокуратуре.

“Сегодня в следственных изоляторах нет ни одного человека, который был бы арестован по уголовным производствам относительно январских событий в городе Киеве и других городах Украины. Абсолютно всем подозреваемым изменена мера пресечения на такую, которая не связана с содержанием под стражей”, - сказал Пшонка.

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Он также назвал дезинформацией утверждение о том, и до сих пор активисты Майдана продолжают находиться под стражей. “Это дезинформация тех людей, которые не хотят, чтобы выполнялся данный закон, о котором мы с вами сегодня говорим”.

Также Пшонка добавил, что изменение меры пресечения для активистов Майдана, ее смягчение - это не обязанность, а право процессуальных руководителей. Он также добавил, что следователи пошли на такой шаг ради общественного спокойствия.

Генпрокурор отметил, что всего в Украине подозрение о совершении преступлений во время уличных противостояний, захватов админзданий в период с 26 декабря по 2 февраля вручено 267 гражданам. 234 из них были задержаны, но на сегодня ни один из них уже не находится под стражей.

Также он добавил, что освобождение из-под стражи - это не уступка, а свидетельство понимания ответственности за выполнение норм закона.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 февраля, Штаб национального сопротивления заявил, что сегодня был освобожден последний из "234 заложников" – активист Дмитрий Полтавец. Соответствующее решение сегодня утром принял Голосеевский районный суд Киева.

11 февраля было принято решение Совета ВО “Майдан”, согласно которому, только после освобождения всех заложников будет рассматриваться вопрос об освобождении административных зданий.

Однако сегодня заместитель председателя Всеукраинского объединения "Батькивщина" Сергей Соболев заявил, что для выполнения решения Совета ВО «Майдан» об освобождении админзданий необходимо, чтобы были освобождены задержанные активисты не только из мест лишения свободы, но и из больниц.

«Решение Совета Майдана откладывается и будет объявлено на момент, когда все наши требования будут выполнены Генпрокуратурой Украины и соответствующими судами», - сообщил он.

«Если подтвердится только что прозвучавшая информация об освобождении всех до единого заложников. Потому что вчера прояснилась ситуация: оказывается, более 20 человек находятся не в местах лишения свободы, а в закрытом боксе больницы, они не имеют права выйти, даже если они уже вылечились, поэтому мы требование официально вчера объявили и если официально будет заявлено о том, что все эти требования выполнены, то мы будем выходить с решением Совета Майдана, которое вчера как откладывающееся было принято, и это решение будет немедленно объявлено», - заметил Соболев.