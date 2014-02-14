Оппозиция сообщает об освобождении последнего задержанного активиста

Штаб национального сопротивления заявляет, что сегодня был освобожден последний из "234 заложников" – активист Дмитрий Полтавец.

Как сообщили УНИАН в Штабе, соответствующее решение сегодня утром принял Голосеевский районный суд Киева.

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В Штабе напоминают, что Полтавец был задержан 23 января 2014 года на ул. Грушевского, ему инкриминируют 294 статью, ч.2 Уголовного кодекса Украины - участие в массовых беспорядках.