Оппозиция сообщает об освобождении последнего задержанного активиста
13:50, 14 февраля 2014Политика
0
Всего освободили 234 активистов.
Власти освободили всех задержанных євромайданівців / REUTERS
Штаб национального сопротивления заявляет, что сегодня был освобожден последний из "234 заложников" – активист Дмитрий Полтавец.
Как сообщили УНИАН в Штабе, соответствующее решение сегодня утром принял Голосеевский районный суд Киева.
Читайте такжеШтаб национального сопротивления назвал безопасные места для парковки автомобилей активистов
В Штабе напоминают, что Полтавец был задержан 23 января 2014 года на ул. Грушевского, ему инкриминируют 294 статью, ч.2 Уголовного кодекса Украины - участие в массовых беспорядках.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter