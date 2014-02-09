Харьковский Евромайдан пикетировал местный телеканал

Как передает корреспондент УНИАН, инициатором мероприятия стало молодежное крыло харьковского Евромайдана.

После завершения митинга, который традиционно проходил на площадке перед памятником Тарасу Шевченко, около 300 его участников прошли маршем от улицы Сумской до улицы Рымарской, где расположен офис телекомпании «7 канал». Идя по центральной части города, участники шествия скандировали «Хотим знать правду», «Нет - лжи».

Возле офиса телекомпании евромайдановцы провели пикетирование. Люди держали плакаты с надписями «Хватит врать», « Говорите правду» и скандировали «Седьмой , не лги», «Банду геть», «Честные СМИ», «Правду», «Даешь свободу слова».

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Часть из участников мероприятия стояли под раскрытыми зонтами. По их словам , таким образом они выражали поддержку российскому оппозиционному телеканалу «Дождь».

Перед входом в офис «7 канала» активисты рассыпали мелкие монеты, таким образом подчеркивая продажность некоторых телеканалов. Участники пикетирования призвали журналистов канала не продаваться, не разглашать ложную информацию за деньги и говорить правду.

По словам организаторов мероприятия, в Харькове «7 канал» больше всего искажает информацию.

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«Это канал самых нечестных новостей. Это наиболее ложный канал, который больше всех искажает информацию, является рупором Партии регионов», - подчеркнул соорганизатор харьковского Евромайдана Владимир Чистилин.

Организаторы акции отметили, что в Харькове нет ни одного оппозиционного телеканала и все телерадиокомпании подконтрольны руководителям городской и областной власти. Пикетчики также потребовали вернуть в сетку вещания харьковский оппозиционный телеканал «АТН».