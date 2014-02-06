Европарламент призвал ЕС, США и МВФ готовить пакет финансовой помощи Киеву

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в специальной резолюции, принятой на сессии Европарламента в Страсбурге после дебатов по украинскому вопросу, которые состоялись в среду.

Европарламент призвал ЕС, США, МВФ, Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк "продолжать готовить долговременный пакет конкретной финансовой поддержки, чтобы помочь Украине справиться с финансовой и социальной ситуацией, которая продолжает ухудшаться, и оказать экономическую поддержку для того, чтобы правительство Украины начало проводить необходимые глубокие и всеобъемлющие реформы украинской экономики".

Также в резолюции евродепутаты поприветствовали и выразили поддержку работе, которая осуществляется ЕС и США по созданию ощутимого краткосрочного пакета помощи Украине, который должен быть предложен новому временному правительству Украины, чтобы облегчить тяжелую ситуацию с платежами».