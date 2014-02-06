Рада планирует подготовить изменения в Конституцию к 1 марта

Это предусмотрено в зарегистрированном в ВР проекте постановления «Об образовании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам подготовки и согласования законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины о возвращении к парламентско-президентской форме правления» (регистрационный номер 4054).

Согласно документу, Временная специальная комиссия является Главной по вопросам наработок предложений, подготовки и согласования законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины о возвращении к парламентско-президентской форме правления.

Читайте такжеВ ВР есть голоса для возвращения Конституции 2004 года - депутат

Так, планируется поручить этой ВСК «подготовить и представить на рассмотрение Верховной Рады Украины до 01.03.2014 года проект закона Украины о внесении изменений в Конституцию Украины о возвращении к парламентско-президентской форме правления с целью принятия Верховной Радой Украины соответствующих решений по данному законопроекту и направления его на конституционный контроль».

Предлагается избрать председателем Временной специальной комиссии народного депутата Украины Руслана Князевича («Батькивщина»), заместителем председателя ВСК - народного депутата Валерия Писаренко (Партия регионов).

Заседания Временной специальной комиссии правомочны при условии присутствия на ее заседаниях половины народных депутатов Украины от состава Временной специальной комиссии, отмечается в документе.

Предусматривается, что срок деятельности Временной специальной комиссии будет до 1 октября 2014 года.

Это постановление вступит в силу со дня его принятия.