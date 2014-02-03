Кравчук: Украине нужно сначала менять Конституцию, а потом проводить выборы

Об этом заявил экс-президент страны (1991-1994 гг) Леонид Кравчук, пишет ИТАР-ТАСС.

По его словам, иные варианты внесения изменений являются неприемлемыми.

"Есть действующая конституция, которой определено как вводятся в действие конституционные изменения. Другого пути нет, это уже будет не конституция, а тряпка, о которую будут вытирать ноги", - подчеркнул экс-президент страны.

Кравчук заметил, что существующей в Украине конституционной ассамблеей, главой которой он является, "наработаны очень серьезные тексты". "Мы можем отдать эти тексты, и они могут лечь в основу этих изменений", - пояснил политик.

По его убеждению, "на основе измененной конституции можно будет формировать парламентско-президентское государство". "А для этого нужно провести парламентские выборы на партийно-пропорциональной основе, провести и принять закон о выборах президента с новыми полномочиями, определить взаимодействия между властью и местным самоуправлением, судебной системой, прокуратурой", - отметил Кравчук.

Он также предостерег оппозицию от "неконституционных и недемократических действий" на этом пути.

"Эксперименты над обществом нужно прекратить. Если оппозиция осуждает недемократические действия власти и конституционного суда, а она имеет на то основания, то она не должна начинать с таких же недемократических действий", - подчеркнул он.

Необходимость изменения конституции Украины и возвращения страны к парламентско-президентской республике находится среди ключевых требований украинской оппозиции. В этой связи парламентские оппозиционные фракции добиваются создания в Верховной Раде специальной комиссии, которая бы занималась этим вопросом.