Кравчук: Украине нужно сначала менять Конституцию, а потом проводить выборы
Внесение изменений в конституцию Украины должно проходить в строгом соответствии с действующим основным законом страны, для этого необходимо создать специальная конституционная комиссия.
Об этом заявил экс-президент страны (1991-1994 гг) Леонид Кравчук, пишет ИТАР-ТАСС.
По его словам, иные варианты внесения изменений являются неприемлемыми.
"Есть действующая конституция, которой определено как вводятся в действие конституционные изменения. Другого пути нет, это уже будет не конституция, а тряпка, о которую будут вытирать ноги", - подчеркнул экс-президент страны.
Кравчук заметил, что существующей в Украине конституционной ассамблеей, главой которой он является, "наработаны очень серьезные тексты". "Мы можем отдать эти тексты, и они могут лечь в основу этих изменений", - пояснил политик.
По его убеждению, "на основе измененной конституции можно будет формировать парламентско-президентское государство". "А для этого нужно провести парламентские выборы на партийно-пропорциональной основе, провести и принять закон о выборах президента с новыми полномочиями, определить взаимодействия между властью и местным самоуправлением, судебной системой, прокуратурой", - отметил Кравчук.
Он также предостерег оппозицию от "неконституционных и недемократических действий" на этом пути.
"Эксперименты над обществом нужно прекратить. Если оппозиция осуждает недемократические действия власти и конституционного суда, а она имеет на то основания, то она не должна начинать с таких же недемократических действий", - подчеркнул он.
Необходимость изменения конституции Украины и возвращения страны к парламентско-президентской республике находится среди ключевых требований украинской оппозиции. В этой связи парламентские оппозиционные фракции добиваются создания в Верховной Раде специальной комиссии, которая бы занималась этим вопросом.