Оппозиция в Мюнхене планирует обсудить план Маршалла для Украины - Яценюк

Как сказал он журналистам в кулуарах конференции, Украина сейчас переживает «время больших вызовов, очень драматическое время» и требует «не просто словесной поддержки, а реальной помощи», передает Радио "Свобода".

По словам Яценюка, это должен быть «пакет политической и экономической помощи, чтобы остановить насилие, расследовать все преступления, которые происходили в Украине по отношению к людям, наказать виновных и восстановить экономический рост страны».

Также в традиционной ежегодной международной Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, которая открылась сегодня в столице федеральной земли Баварии в Германии, принимает участие и лидер партии УДАР Виталий Кличко.

Он, а также министр иностранных дел Леонид Кожара, должны выступить завтра на рабочем столе по вопросам региональной стабильности в Средней и Восточной Европе.

Кризис в Украине является одной из нескольких главных тем нынешней конференции.

Как ожидают, в кулуарах конференции с лидерами оппозиции с Украины должен встретиться государственный секретарь США Джон Керри.

Ранее сегодня, находясь в столице Германии Берлине, он заявлял, что оппозиция в Украине имеет полную поддержку президента США Барака Обамы и что предложения президента Украины Виктора Януковича оппозиции еще не достигли уровня, который соответствовал бы ситуации.

«Планом Маршалла», по имени тогдашнего государственного секретаря США Джорджа Маршалла, называют начатую после окончания Второй мировой войны программу экономической помощи США странам Европы с целью восстановить эти страны после войны, а также не допустить их отступления от демократического пути развития; будущие «социалистические» страны Восточной Европы, где в то время находились при власти просоветские коммунисты, отклонили этот план.