Кернес грозит более чем жестким отпором за попытку захвата мэрии Харькова
23:55, 28 января 2014Политика
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В случае возможного захвата здания Харьковской городской администрации, власть даст более чем жесткий отпор.
Кернес грозит более чем жестким отпором за попытку захвата мэрии Харькова
Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес заявил в интервью "Громадському телебаченню".
"Я могу вам сказать, что в городе Харькове, если вдруг будет попытка захвата то ли мэрии, то ли областной администрации, вам будет интересно готовить сюжет для телевидения…" – сказал Кернес.
На вопрос журналиста "Потому, что это будет жесткий отпор?", мэр ответил: "Это будет больше, чем жестко. Это будет в рамках действующего законодательства".
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