Кернес грозит более чем жестким отпором за попытку захвата мэрии Харькова

Об этом мэр Харькова Геннадий Кернес заявил в интервью "Громадському телебаченню".

"Я могу вам сказать, что в городе Харькове, если вдруг будет попытка захвата то ли мэрии, то ли областной администрации, вам будет интересно готовить сюжет для телевидения…" – сказал Кернес.

На вопрос журналиста "Потому, что это будет жесткий отпор?", мэр ответил: "Это будет больше, чем жестко. Это будет в рамках действующего законодательства".