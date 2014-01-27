Закарпатский "Беркут" вернулся домой - начальник УМВД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время митинга в Закарпатье сообщил протестующим начальника Управления МВД Украины в Закарпатской области Василий Варцаба.

По словам генерала, сотрудники «Беркута» прибыли домой сегодня, в понедельник, 27 января.

Читайте такжеСМИ: Весь черниговский Беркут оставил Киев«Даю слово офицера, что вся закарпатская милиция сейчас находится в области», - сказал Варцаба.

Закарпатские телеканалы уже транслируют блиц-интервью с закарпатским «беркутом», которые говорят о возвращении и обязанности, которые выполняли в Киеве.

Справка УНИАН. 23 января во время митинга перед зданием Закарпатского МВД Варцаба вышел к активистам и подтвердил, что 30 работников закарпатского «Беркута» еще в середине декабря поехали в Киев.