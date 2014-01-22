Милиция и пожарные в очередной раз пытаются потушить огонь от горящих шин на Грушевского
22:27, 22 января 2014Политика
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В Киеве милиция и пожарные из двух брандспойтов в очередной раз пытаются потушить огонь от горящих шин, которые сегодня, выстроив как баррикады, зажгли митингующие на улице Грушевского, чтобы минимизировать для правоохранителей сектор обстрела из оружия и помешать быстрому передвижению спецназовцев на случай очередной попытки оттеснения или разгона активистов.
Милиция и пожарные из двух брандспойтов очередной раз пытаются потушить огонь от горящих шин на Грушевского REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, во время тушения огня несколько бойцов МВД прикрывают щитами пожарных от попадания в них камней или ”коктейлей Молотова”.
Впрочем, попытки потушить огонь оказываются практически бесполезными - резиновые автопокрышки продолжают гореть, а если затухают, то митингующие ”подогревают” пламя бутылками с зажигательной смесью.
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