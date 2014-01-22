Милиция и пожарные в очередной раз пытаются потушить огонь от горящих шин на Грушевского

22:27, 22 января 2014
Политика
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В Киеве милиция и пожарные из двух брандспойтов в очередной раз пытаются потушить огонь от горящих шин, которые сегодня, выстроив как баррикады, зажгли митингующие на улице Грушевского, чтобы минимизировать для правоохранителей сектор обстрела из оружия и помешать быстрому передвижению спецназовцев на случай очередной попытки оттеснения или разгона активистов.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, во время тушения огня несколько бойцов МВД прикрывают щитами пожарных от попадания в них камней или ”коктейлей Молотова”.

Впрочем, попытки потушить огонь оказываются практически бесполезными - резиновые автопокрышки продолжают гореть, а если затухают, то митингующие ”подогревают” пламя бутылками с зажигательной смесью.

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