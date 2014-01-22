Армия в какой бы то ни было ситуации не будет вмешиваться в конфликт - источник

Как сообщил источник из Вооруженных сил Украины, войска не будут принимать участие ни в массовых, пишет Delo.UA

В случае появления противозаконных приказов власти использовать силу против мирных граждан военные откажутся их выполнять. Также личному составу запрещено принимать любую из сторон противостояния. "Это возможно только лишь в частном порядке, в случае получения увольнительных", — рассказывает источник. Тогда данное лицо будет считаться гражданским.

Напомним, что в результате противостояния на Грушевского 22 января погибло уже 2 человека. Также сегодня Кабмин разрешил правоохранителям использовать ручные аэрозольные гранаты"Дрейф-2", а также светошумовые гранаты светозвукового действия; одноэлементные — "Факел-С", "Заря-2" и многоэлементные "Факел".

Противостояния продолжаются и сейчас.