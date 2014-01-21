В университете Карпенко-Карого требуют отпустить задержанных студентов

В частности, народная артистка Украины Ада Роговцева, кинорежиссер член-корреспондент Академии искусств Украины Михаил Ильенко, народный артист Украины Богдан Бенюк выступили в Доме профсоюзов в Киеве с требованием к милиции отпустить задержанных семерых студентов университета, сообщает Радио Свобода.

По словам Бенюка, один из задержанных, Андрей Иванюк объявил голодовку и собирается голодать до тех пор, пока их не отпустят.

Ада Роговцева призвала «матерей и бабушек стать рядом возле своих детей на Майдане и сделать все для того, чтобы защитить их».

Читайте такжеВ Киеве похитили одного из главных активистов Евромайдана«Мы должны стать живой цепью и защитить каждого ребенка. Обороняемся! Я сама там стану», - сказала актриса.

Однокурсники задержанных пишут в социальных сетях, третьекурсника из Кременчуга Андрея Котляра и его однокурсников «забрали прямо из общежития» около пяти часов вечера 20 января.

Студенты пишут, что им удалось связаться с одним из задержанных Вадимом Ковалевым, который сообщил, что задержанных отвезли в Днепровский райотдел милиции.

Позже задержанных без суда перевели в следственный изолятор в Косогорном переулке. 21 января под стенами следственного изолятора состоялся митинг в поддержку задержанных студентов. Участники митинга пели гимн и выкрикивали «Студентам волю».