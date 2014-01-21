Священники призвали прекратить столкновения на Грушевского, милиция произвела замену бойцов
09:30, 21 января 2014Политика
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Священники пришли на Грушевского и призывают бойцов «Беркута» и митингующих прекратить столкновения
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Несколько священников сегодня около 7.00 пришли на улицу Грушевского, стали между бойцами спецподразделения «Беркут» и митингующими и призвали их прекратить столкновения.
Как передает корреспондент УНИАН, в это время обе стороны прекратили действия, прислушиваясь к словам священников.
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Кроме того, определенная часть митингующих начала отходить с места противостояния.
В это же время милиция провела ротацию бойцов, заменив тех, которые стояли раньше на морозе, другими.
Никаких активных действий со стороны обеих сторон пока не наблюдается.
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